¡Fuertes declaraciones! Gabriela Herrera no se quedó callada y se pronunció sobre las recientes declaraciones de Diana Sánchez, quien aseguró sentirse “más profesional y regia” que la bailarina.

“Todas somos regias. Yo también me siento rica, sabrosa, deliciosa, y sobre el tema profesional, vengo preparándome, estudiando danza en diferentes escuelas, no me subestimen. Y a Diana ya le gané en el versus”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Gabriela también reveló que la llamaron de ‘Esto es Guerra’, pero que prefirió enfocar su total tiempo al reality de baile que conduce Gisela Valcárcel.

“Me decidí por entrar a ‘Reinas del Show’, que es lo que quería realizar hace mucho tiempo y no podía desaprovechar esa oportunidad tan importante que me están dando”, agregó Herrera.

“A mi me gustaría estar en los dos porque me encanta la competencia y el baile. Pero en verdad no podía desaprovechar esta oportunidad de estar en ‘Reinas del Show’, ya que el baile es mi pasión”, finalizó diciendo a Trome.

