El amor habría nacido en el set de “JB en ATV”, pues los rumores sobre un posible romance entre la modelo Gabriela Serpa, una de las mujeres más deseadas por los peruanos, y el cómico Alfredo Benavides siguen aumentando semana tras semana, tras las indirectas que se lanzan ambos en el programa humorístico.

El último de fin de semana, el programa “JB en ATV” realizó un sketch inspirado en la nueva película de Mario Bros, en el que Alfredo Benavides caracterizó a Bowser, mientras que Gabriela Serpa interpretó a la princesa Peach. Durante el divertido sketch, la dupla reveló cosas que desataron más habladurías sobre un posible amorío entre ellos.

¿Gabriela Serpa confirma romance con Alfredo Benavides?

En la divertida secuencia, Benavides le dedicó a la rubia, de 30 años, el famoso tema “Peaches”. Es en ese momento, la ‘bomba sexy’ reveló que él solo la “ilusiona”. “Ya decídete. Él solo me calienta la oreja”, dijo Serpa en son de broma.

“Pero es que me para diciendo en el camerino que soy el amor de su vida. Me ilusiona. Que se decida”, agregó Gabriela Serpa. No obstante, Alfredo Benavides no se quedó callado. “Somos amigos nomás. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, señaló dejando en shock a todos en el set.

TE PUEDE INTERESAR