El conductor Aldo Miyashiro rompió su silencio y se refirió a Gabriela Rodríguez, reportera de su programa “La banda del chino” y quien es acusada de ser la amante del cantante Alessandro Vernazza, quien se encuentra casado con Lizbeth Domínguez. De acuerdo a la esposa del cumbiambero, el “Chino” sabía del amorío entre su esposo y la integrante de su magazine.

Ante estas acusaciones, el líder de los “Once Machos” se mostró sorprendido y negó haber aconsejado a su reportera sobre su romance clandestino con el cantante casado. Asimismo, dejo entrever que demandaría a las personas que afirmaron dicha información.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro?

“La gente critica, la gente insulta, la gente y los medios dicen cosas que uno no ha dicho y las pone como titular. He visto en redes algunas cosas que yo he dicho... No he visto el programa porque estaba trabajando hasta muy tarde, no sé nada, pero vamos a revisar. No pueden asegurar que yo he dicho algo así con esa facilidad, después pensaremos si tomamos acciones legales”, dijo Miyashiro este 24 de abril de 2023.

Como se sabe, Lizbeth Domínguez acusó a la reportera Gabriela Rodríguez, de ‘La banda del chino’, de haberse entrometido en su matrimonio de casi 10 años con su esposo, el cantante Alejandro Vernazza.

Según unas conversaciones que difundió Lizbeth Domínguez en el programa de Magaly Medina, Gabriela le pidió consejos a un tal Aldo sobre su amorío con el cumbiambero. La mujer engañada cree que se trata de Miyashiro, pues ambos trabajaban en el mismo programa nocturno.