Korina Rivadeneira no estaría atravesando un buen momento a nivel familiar, pues a través de sus redes sociales expresó su agotamiento para criar a sus dos hijos con Mario Hart. Y es que la modelo un sentido post donde evidenció su tristeza por haber perdido la paciencia y gritado a uno de sus pequeños.

“Hoy he experimentado el sentimiento más desesperante de la desesperada agotadora y estresante vida de madre. Hoy mis bebés no han dormido lo suficiente y estaban estresantes al máximo, he gritado cómo nunca, he perdido la paciencia todo el día, estoy exhausta emocional y psicológicamente ”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

En ese sentido, la exchica reality venezolana confesó estar agotada y recordó cuando antes de ser madre de familia, decía que quería tener ocho hijos. “Soy madre y yo decía que quería 8 hijos, bah! Creo que necesito tiempo en casa sin trabajar, no sé qué está pasando, pero el estar tanto tiempo afuera hace que ambos me exijan muchísimo, nunca es suficiente cuando estoy con ellos, aún cuando les entrego todo de mi”, agregó.

Asimismo, Korina Rivadeneira también les pidió consejos a algunas mamitas que la siguen en redes sociales. “Siempre decía ‘yo no les voy a gritar’ pero ahora entiendo a tantas madres. Qué difícil respirar profundo y continuar con la crianza respetuosa con amor frente a un agotamiento y dos bebes llorando y Lara fuera de sí”, manifestó.

