Otra polémica protagonizó Alfredo Benavides, quien enfrentó a su hermano Jorge Benavides por vestirlo de mujer para una secuencia de ‘JB en ATV’. Todo ocurrió en la edición del último sábado 4 de febrero del 2023 en el sketch ‘Casting de Milena Warthon’.

Alfredo Benavides expresó su incomodidad porque le pusieron peluca y recibió todo tipo de calificativos por parte de sus compañeros. “¿Para eso me pones así?“, comenzó reclamando.

“Pero tienes que trabajar pues, hijito, acá hacemos de todo...” , respondió el popular ‘JB’, quien ahora es su jefe.

Alfredo arremetió: “No, ya no (…) para mujer ya no estoy, estamos en un nivel de imitador... de todos los personajes que estoy haciendo y después me tiras al piso”.

El humorista aprovechó la oportunidad para mostrar un mensaje a su hermano, a modo de protesta: “ en vista de lo que estás haciendo conmigo”.

“Yo me fui del otro lado para no hacer de mujer y me traes de nuevo acá para ponerme peluca y todo, no es así” , indicó mostrando su pecho donde se leía la palabra “renuncio”. No obstante, todo se trató de una broma.

Jorge Benavides pidió que le cancelen lo que trabajó hasta ese día, pero luego le comentó de los nuevos proyectos televisivos, convenciendo a su hermano de quedarse.

