Nuevas revelaciones siguen saliendo a la luz en el caso de Gabriela Sevilla, la joven de 30 años que presuntamente estaba embarazada y fue reportada como desaparecida por un par de días. Sin embargo, al ser encontrada, el Ministro del Interior señaló que los exámenes médicos determinaron que ella nunca estuvo embarazada.

Frente a estas declaraciones, la mujer salió frente a las cámaras para desmentir alas autoridades y asegurar que sí estuvo gestando y que le arrebataron a su bebé. “Yo he pasado nueve meses de mi vida ilusionada con mi hija llevando una embarazo hasta de riesgo”, dijo.

Luego de esta información, cientos de cibernautas reaccionaron de distintas maneras en las redes sociales. Sin embargo, una joven señaló que Gabriela Sevilla habría estado vendiendo parte de los regalos de su baby shower en Facebook.

“Con todas las ganas de querer creerle el 1% a Gabriela, pero ella vendiendo las cosas del baby shower vía market place hace una semana”, escribió la usuaria en Twitter, adjuntando el pantallazo del precio y foto del gimnasio para bebé que aparentemente Sevilla estaba vendiendo.

Al ser consultada por otros usuarios que le preguntaban si estaba segura que era Gabriela, la joven usuaria respondió fuerte y claro. “Antes de publicar algo me aseguro que sea la persona, veo la creación del año de la cuenta, confirmé que es Gabriela porque figura e indica que lo vende por qué tiene ‘2′ iguales, sin embargo, un post antes vendía otra silla de comer”.

En ese sentido, los internautas se mostraron bastante sorprendidos con esta noticia y señalaron que la joven de 30 años necesita ayuda psicológica.

“Estoy impactada con todo lo que ha pasado. No quería hablar nada hasta tener certeza, no sé qué creer”, “Independientemente de lo que hizo, solo ella y su familia saben el por qué. Esto la llevará a cargar con algo, que no pensó en su momento que le podía venir. Lo mejor es que reciba ayuda psicológica y sane o llene los vacíos que hay en su vida”, “Puede que sea bipolar. De todas formas necesita chequeo psicológico”, fueron algunos de los comentarios.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Informe: Gabriela Sevilla sobre su embarazo 2