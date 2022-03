La salsera Gaby Zambrano sorprendió a todos al revelar en sus redes sociales que fue víctima de acoso por parte del reconocido actor Gerardo Zamora. Las explosivas declaraciones de la interprete de “Después de ti” fueron compartidas por el portal “Instarándula” de Samuel Suárez.

Durante una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la cantante peruana reveló su testimonio. Según la artista, esto habría sucedido cuando era una menor de edad.

“Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no? Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí ir a su casa, ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, reveló en un primer momento.

En otro momento, Gaby Zambrano también detalló que si conocía de las denuncias que hicieron otras chicas contra el protagonista de la telenovela “Que buena raza”.

“Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben como hacerlo, saben como manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando porque ese, no cambia”, agregó.

Fotos y Video: (Instagram/@instarandula, @gabyzambranooficial, @gerardozamoraoficial)

