Magaly atacó con todo y enfureció con Melissa al enterarse que la modelo permite que su hija duerma en las piernas del ‘Activador’ y decidió preguntarle directamente al ‘Gato’ si le molesta esto, sin esperar que él le desee lo mejor a su exesposa.

Rodrigo Cuba afirmó que según Melissa Paredes, su hija en común no sabe que ella está con el ‘Activador’: “No lo sé, porque realmente, según la mamá de mi hija no se lo ha presentado o no conviven, yo no lo tengo claro”.

Magaly le recordó las fotos que él le pide de su hija y que Melissa le manda con el ‘Activador’, ante ello el ‘Gato’ afirmó que le resulta incómodo: “Es incómodo, mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores que no las he puesto por respeto”, además agregó que él no le manda fotos a Melissa de su hija con Ale Venturo porque no es lógico para él.

El futbolista reveló que siente que las fotos de Melissa, buscan provocar algo en él: “Yo creo que esas fotos son en busca de algo o de provocación, yo siempre se lo he dicho, yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor, lo único que deseo es que te vaya bien, porque si tú estás bien, mi hija está bien y espero que salgas adelante”.

