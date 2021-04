La modelo, Génesis Tapia, utilizó sus redes sociales para evidenciar su preocupación tras los resultados de las elecciones generales 2021 que colocan a Pedro Castillo y Keiko Fujimori en segunda vuelta.

La excumbiambera arremetió con todo contra Zaira Arias, vocera de Perú Libre, quién aseguró que si Castillo gana, el Congreso será disuelto y “se dará paso a los asambleístas que van a redactar la nueva Constitución”.

“El maestro plantea que en un plazo no mayor a seis meses va a llamar a la Asamblea Constituyente, esto automáticamente va a disolver el Congreso. En sentido que solo va a quedar la Mesa (Comisión) Permanente actuando en el Legislativo de la mano con el Ejecutivo y se dará paso a los asambleístas que van a redactar la nueva Constitución”, fueron las declaraciones de Arias a RPP.

Ante esto, la exchica reality no se quedó callada y envió un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram: “¿Cómo pudo llegar al Congreso esta iletrada remedo de dictadora? Para disolver el Congreso hay ciertos preceptos que deben respetarse, lo contrario a ello es claramente un golpe de Estado”.

Foto: (Captura/Instagram: @gtapiasosa)

Asimismo, Tapia se mostró en contra de la candidatura del líder de Perú Libre y añadió: “Pedro Castillo no puede llegar al poder por ningún motivo y no me interesa los simpatizantes de este dictador. No quiero ver a mi país comiendo de la basura por la irracionalidad de otros”, sentenció.

