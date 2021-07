La exconductora de televisión Génesis Tapia , quien recibió fuertes críticas por reunirse con su pareja y sus dos exesposos, se encuentra de vacaciones en Cancún. Desde allí, la modelo aprovechó para contestarle a sus detractores, entre ellos la conductora de “Amor y Fuego” Gigi Mitre .

Vía Instagram, la exintegrante de “Bienvenida la tarde” señaló que jamás conseguiría agradarle a todo el mundo y que por eso mismo “algunas personas, motivadas por la envidia siempre buscarán un motivo para justificar el resentimiento que sienten hacia tu éxito para disfrazar su propia infelicidad”.

Además, le aconsejó a sus fieles seguidores lo siguiente: “No malgastes tus preciados segundos dándole importancia a gente que no conoces, que no le importas pero que sin hablar de ti, no pueden vivir”.

“Siéntete feliz, muchas veces sirves de inspiración hacia los demás, aunque en el momento no parezca , ellos (as) resultan siendo admiradores acérrimos de ti, sólo que están confundidos”, agregó la exchica reality.

Como se recuerda, hace días Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al posar con una sonrisa de oreja a oreja al lado de su marido Kike Márquez y sus dos exesposos, Ray Van Hemelf y Marco Espinoza.

Al respecto, Gigi Mitre mencionó que “tampoco es lo ideal que una mujer tenga tantos hijos con distintos hombres”, desatando la furia de la pelirroja.

