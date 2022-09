La estudiante de Derecho y exbailarina Génesis Tapia denunció que un hombre identificado como Kelvin Ruiz se comunicó vía WhatsApp para amenazarla y advertirle que atentara contra la vida de su familia.

“Necesito conversar contigo sobre la familia. Hay personas que te quieren hacer daño. No me meto con gente sana, he considerado que tú y tu familia son sanos (...) Necesito ayudarte si te dejas ayudar”, fueron algunos de los mensaje que recibió Génesis.

La exchica reality mantuvo la tranquilidad y respondió: “ Te han contratado para matarme a mi y a mi familia. Entiendo, y me vas decir quién te está contratando ¿o me vas a pedir dinero a cambio? ”

“Exactamente ”, respondió el delincuente.

La madre de familia de 4 niños y actual esposa de Kike Márquez mostró los mensajes en su cuenta de Instagram y reveló que acudió a la DEPINCRI de San Miguel de la Policía Nacional para pedir apoyo.

“ Es lamentable la maldad de la gente, hoy me escribieron para amenazar con matar a mi hijos, a mi esposo o a mí. No entiendo cómo pueden pagar 10 mil soles para arrebatarle la vida a unos niños inocentes o querer quitarle la vida a la persona que responde por ellos (...) Lo hago público para que sepan que esta lucha que llevo en silencio no es fácil pero no me voy a dejar vencer. Voy a luchar por mis hijos mientras siga viva”, sostuvo.

Génesis Tapia denuncia amenazas contra su familia

