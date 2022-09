Giuliana Rengifo fue entrevistada en el programa “En boca de todos”, donde Ricardo Rondón y Génesis Tapia la pusieron en una situación incómoda al afirmar que, aunque ella diga que el notario Paul Pineda está separado, legalmente sigue casado con la fiscal Katherine Tapia, quien acusó a la cantante de meterse en su matrimonio.

“Con lo guapa que es Giuliana ¿tú vas a pensar que solo tiene un admirador? Ella es artista, ella debe tener miles de pretendientes ¿sí o no, Giulianita?”, preguntó Génesis Tapia, mientras que Giuliana Rengifo admitió que tiene muchos pretendientes, pero Ricardo Rondón le aconsejó elegir uno que no esté casado.

“Pero si tienes miles ¿por qué escoges al más feo? No entiendo. Además, al notario que no tiene su situación legalizada, cuál es tu elección de estos 39 años, escoges al más complicado y al que está casado todavía, a lo mejor deberías aprender a decir que no”, dijo Ricardo Rondón.

“Te voy a mandar tu carta notarial a ti también, deja de decir que está casado, no hables porque de verdad que me voy a enojar, Rondón”, respondió Giuliana Rengifo. “Está casado”, insistió Ricardo Rondón. “Está separado”, dijo Giuliana Rengifo. “Pero está legalmente casado”, insistió el conductor.

“Hay personas casadas, con muchos años de casados y que hacen sus vidas de separados, o sea, yo estuve casada bastantes años, recién me he divorciado hace 5, hace 4, y estuve comprometida (...) separado que ya no vive, no tiene un tema sentimental de pareja, ya acabó”, se defendió Giuliana Rengifo.

Sin embargo, Génesis Tapia explicó que esto no tiene importancia, sino el estado civil legal de la persona: “Giulianita, pero te explico, en el mundo del Derecho si es que tú no dejas sentado la separación de cuerpos, es irrelevante y no existe; es casado, por eso mi compañero está empleando el término. Ahora, que estén separados internamente es una cosa, pero ellos siguen legalmente siendo esposos, es un proceso”.

“Están separados, o sea, no vendan una noticia que ya pasó de moda porque en realidad está separado”, señaló Giuliana Rengifo, visiblemente incómoda.

“El estado civil no pasa de moda ¿sabes cuándo pasa de moda? Cuando tu DNI dice D de divorciado, pero si dice C de casado todavía ¿o no es así, Génesis?”, insistió Ricardo Rondón.

“Así es, pero es un trámite (...) ahora, la pregunta importante es si han iniciado los trámites de divorcio o aún no”, preguntó Genesis Tapia. No obstante, Giuliana Rengifo aseguró que no sabe si su “amigo” se va a divorciar: “Eso lo están haciendo ellos, yo no sé, yo me mantengo al margen porque, como te digo, yo no tengo una relación con el señor, es mi amigo”.

Fuente: América Televisión

