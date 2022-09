El 21 de septiembre de 2022, Giuliana Rengifo fue entrevistada en el programa “En boca de todos” luego de ser captada besándose con un hombre casado, el notario Paul Pineda. Durante la entrevista, Ricardo Rondón le hizo una incómoda pregunta y ella se mostró indignada.

“Yo entiendo que cuando uno tiene una primicia, lo que uno hace es mostrarla y yo te quiero decir algo, tú más bien, ya que hablas de bullying y de más, ¿no debiste haber pensado las consecuencias de este impacto, más aún si sabías que estabas involucrándote con un hombre que aún no tenía su situación definida, que sigue siendo un hombre casado?”, le preguntó.

“¡Ay! ¡Pero está separado, Rondón!”, expresó indignada Giuliana Rengifo, pero Ricardo Rondón le aclaró que Paul Pineda “está casado todavía”. Sin embargo, la cantante aseguró que no tiene nada de malo estar con un hombre legalmente casado: “Pero y qué tiene, no puedo estar con una persona que en documentos diga está casado hace 10 años, 20 años, y separado hace un año, o sea, ¿es pecado eso? ¿Cuántas personas lo hacen?”.

“De acuerdo, no, acá no soy Dios ni juez para juzgarte”, le dijo Ricardo Rondón. “Rondón, tú no estás para juzgarme ni nadie, nadie, porque el señor Paul es una persona separada antes de yo conocerlo”, se defendió Giuliana Rengifo.

Lejos de amilanarse, Ricardo Rondón siguió con las preguntas incómodas: “Querida Giuliana, escúchame una cosa, yo acá no te voy a juzgar ni te voy a señalar, yo soy un periodista, hago preguntas en base a las noticias y a lo que hemos visto (...) desde el 28 aproximadamente se tenía ya información y el programa de Magaly estaba haciendo esta investigación para llegar al momento del beso, ya se tenían los chats, ella, la esposa, ya había enviado, entiendo con sus propias razones, comunicaciones señalando que entre él y tú ya sucedía, ya pasaba algo, te vuelvo a repetir, sinceramente tú por qué crees que la esposa si no tiene todavía nada concreto o definido y ya está separada, haría esto y por qué buscaría un ampay”.

“Porque quiere más rápido el divorcio, yo creo, y temas que tienen que cerrar ellos de trabajo, imagino, es eso”, respondió Giuliana Rengifo.

“O sea, me estás diciendo que ella quiere dejarlo mal parado a él”, cuest“Yo creo ¿quién habla mal de su esposo? ¿Quién puede hablar mal del padre de sus hijos? O sea, yo nunca lo he hecho, no lo haría por más perro que haya sido”,ionó Rondón. sentenció la cantante.

Fuente: América Televisión

