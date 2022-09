Giuliana Rengifo , aparentemente, no ha tenido éxito en el amor. Y es que los romances con los dos padres de sus hijas no funcionaron y tampoco le fue bien con los ‘salientes’ que ha tenido a lo largo de sus 39 años de edad.

En el 2010, una joven cantante Giuliana Rengifo se presentó en el set de ‘Magaly TeVe” y reveló que “en algún momento” tuvo un amorío con Salvador Heresi, excongresista y ex alcalde de San Miguel, a quien conoció durante el “reality” de Gisela Valcárcel “El Show de los Sueños”.

“Él estaba solo y yo estaba sola (ambos se separaron de sus respectivas parejas a comienzos del 2009). Salíamos, nos estábamos conociendo, y sí, en algún momento estuve con Heresi” , reveló Rengifo a la revista Magaly TeVe.

Sin embargo, estas declaraciones no le gustaron a Heresi, quien al poco tiempo le puso el ‘parche’ y negó algún interés en formalizarla.

MIRA: Por qué Giuliana Rengifo canceló el matrimonio con el papá de su última hija

“Lo único que tengo con Giuliana es una buena amistad que hemos construido. Hace bastante tiempo que no he tenido la oportunidad de verla, le deseo lo mejor, es una chica espectacular. No estoy en un momento de mi vida para pensar en una relación sentimental ”, comentó en aquel año el político.

Magaly Medina: “esta acostumbrada a que la nieguen”

Magaly Medina recordó este hecho en la edición de ‘Magaly TV La Firme’ del miércoles 21 de setiembre y se burló de que no es la primera vez que niegan a Giuliana Rengifo. Y es que el notario Paul Pineda, recientemente ampayado con Giuliana, también dijo que solo son amigos.

“Heresi decía que habían hecho una buena amistad, pero en esos momentos no estaba para una relación sentimental y a los dos meses se casó jajajaja, ósea esta mujer debe de estar acostumbrada a que la nieguen, que feo se debe de sentir” , comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO