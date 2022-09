Génesis Tapia, exchica reality, sorprendió a todos al al revelar que inició el proceso de tenencia de su última hija contra su expareja Raymundo Van Hemelrijck, luego de ganar el juicio de alimentos.

En una entrevista con ‘En boca de todos’, la pellirroja explicó las razones que la llevaron a tomar su decisión. Además acusó a su expareja de dañar psicológicamente a su pequeña.

¿Qué dijo Genesis Tapia?

“Yo estoy en una demanda de alimentos con el padre de mi hija mayor, la cual hemos ganado en primera instancia, él ha apelado sin efecto suspensivo, lo que quiere decir que tiene que seguir depositando; sin embargo, hace 5 o 6 meses que él no deposita absolutamente nada. Mi hija ahorita está llevando un tratamiento psicológico por onicofagia porque al señor no le basta solamente con no pasar la pensión, sino que le escribe a hablarle mal de su madre” , comentó durante su participación en el magazine de América este jueves 15 de septiembre de 2022.

“Lo que es difícil de atravesar en este momento es que, encima de que no acata la sentencia de la juez, ha llevado a mi hija a un estado de onicofagia. Ella se queda con los dedos en carne viva de la ansiedad, de la tristeza que le provoca que hable mal de su madre. Estoy pidiendo la tenencia por eso y muchos motivos más”, agregó.

