Este viernes 16 de septiembre, la conductora Karla Tarazona volvió a referirse al tema del momento en los portales de espectáculos: el embarazo de Ale Venturo. Esta vez, la presentadora lanzó toda su artillería contra Rodrigo Cuba, quien todavía se encuentra envuelto en un conflicto legal con Melissa Paredes por la tenencia de su pequeña de 4 años de edad.

La exesposa de Rafael Fernández expresó su descontento con la nueva paternidad del ‘Gato’ Cuba debido al poco tiempo que tiene de relación con la chef de la ‘Nevera Fit’.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Rodrigo Cuba?

“El venía de una relación donde por parte de él (por lo menos) lo que se veía no había terminado el amor. Entonces no me vas a decir qué al terminar mi relación, al siguiente mes me voy a poder enamorar de otra persona tan rápido, y encima tener otra familia”, reprochó la presentadora de “D’Mañana”.

“Al transcurrir los meses, mira la situación tan complicada que tiene Rodrigo, que hasta el día de hoy no puede ver a su hija. Entonces cómo es que estás pensando en crear otra familia, si ni siquiera compones (tú) vida anterior, ni siquiera estoy bien emocionalmente, ni siquiera puedes ver a tu hija”, agregó.

