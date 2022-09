El cantante Tommy Portugal regresó al Perú tras su viaje de ensueño por Europa, donde le pidió la mano a su novia Dayana Córdova, quien tiene 20 años menos que el cumbiambero.

El cantante reaparecerá en televisión este sábado a las 9 de la noche y apoyará a uno de los participantes del reality ‘La Gran Estrella’, que conduce Gisela Valcárcel.

“Siempre hay un poquito de nervios porque, de todas maneras, es una competencia, y aunque yo he venido a apoyar, siempre hay una responsabilidad”, comentó sobre su participación.

Además, tuvo que hablar sobre las críticas que recibe por el escándalo que protagonizó con su hija biológica María Fernanda Veliz, de 22 años de edad, luego de hacerse la prueba de ADN. Como se recuerda, la joven lo acusó ser un padre ausente y de no reconocerla legalmente a través de su firma en RENIEC.

“Hasta el momento, después de lo que pasó, sinceramente, no hemos hablado, y hay cosas que tenemos que solucionar, se han dicho varias cosas que no son ciertas, que me han perjudicado como persona, han perjudicado mi carrera, mi imagen. Estoy seguro de que el tiempo va a poner todo en su lugar, estoy esperando que las cosas se calmen y se solucionen” , comentó.

Tommy Portugal se casará con bailarina Dayana Córdova

Tommy Portugal también se refirió a su reciente compromiso con Dayana Córdova. Como se sabe, ellos tendrán un bebé y se casará, aunque son criticados por la diferencia de edad.

“Acabo de pedirle la mano a mi novia, estoy en una gran etapa de mi vida” , comentó.

Sobre su expareja Estrella Torres, comentó: “ No creo que me inviten (a su matrimonio), pero yo le deseo lo mejor siempre, es una gran persona, ella se merece todo lo mejor. Estoy contento con todo lo que está viviendo, hemos terminado como grandes amigos y ambos nos deseamos lo mejor siempre”.

