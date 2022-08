La modelo Génesis Tapia y su abuelo, Roberto Tapia, fueron los protagonistas de la última edición del programa “Nunca más”, el cual mostró que la aún esposa de don Roberto, Rosa Elvira, y el padre biológico de Génesis, Martín Tapia, no le permiten ingresar a su vivienda.

En uno de los videos, se observa a don Roberto reclamando a su expareja para ingresar a la casa que no solo está a su nombre, sino que él construyó cuando trabajaba como policía. Rosa Elvira, quien es abuela de Génesis, aprovechó para insultar a la exintegrante de “Bienvenida la tarde”.

Rosa Elvira: Ahora me viene a tildar esta piojosa (Génesis) de miércoles, de mala.

Roberto Tapia: Quiero sacar...

Rosa Elvira: Y a mis hijas las hiciste de lado, y a ella (Génesis) ¿qué? Hasta de chiquitita la llevabas de la mano ¿y a mis hijos, qué?

Roberto Tapia: Quiero sacar mis cosas.

Rosa Elvira: No. Trae a la policía como dice esa chascosa (Génesis), trae la policía

Asimismo, el anciano de 83 años también reclamó a su hijo Martín -el padre biológico de Génesis Tapia que no la firmó legalmente- por no permitirle el ingreso.

“Es una traición ¿por qué eres así? No te he hecho nada”, dijo el anciano. “Yo te crié, te hice estudiar, en los peores momentos de tu vida, yo he estado contigo”, reclamó.

Fuente: ATV

