La influencer Génesis Tapia hizo un reclamo público a Edison Flores y su esposa Ana Siucho para que aconsejen al padre de su hija y amigo de la pareja, Ray Van Hemelrijck, quien se estaría negando a pagar la pensión de alimentos. La abogada recurrió a sus historias de Instagram para explicar porque le reclamó al futbolista y a su esposa.

“El motivo por el que menciono a personas cercanas al padre de mi hija es porque considero que pueden tener consejos apropiados con esta persona que está actuando mal y más, si es de su entorno cercano”, explicó en una de sus historias.

Genesis Tapia también señaló que hasta el momento no ha hablado con ningún medio. “La verdad es que no he aceptado presentarme en ningún programa de televisión porque mi hija está grande y no sabe de este problema, mi juicio lo gano en el juzgado, no en los programas de espectáculos”, indicó.

Foto: (Instagram/@gtapiasosa).

Por último, la exchica reality reveló que su único objetivo es compartir su testimonio con madres que padecen con el mismo problema: “Si comparto lo que me está pasando ahora en mis redes es porque muchas madres de familia me siguen y el mensaje es claro, jamás te rindas”.

