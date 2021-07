La modelo Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al revelar que su padre fue detectado con cáncer de colon, por lo que tuvo que ser operado.

En su cuenta de Instagram, la exparticipante de “Bienvenida la tarde” contó que su padre había ocultado un molestar durante tres años. Poco después confirmaron que tenía un tumor maligno en el colon.

“El motivo para compartir, lo que describiré en las siguientes líneas, tomando en cuenta la intimidad del caso, es para que por medio de hechos reales, ustedes confíen en la omnipotencia de Dios. Hace unas semanas, el día de la madre para ser más exactos, pude percatarme del malestar que mi padre me había ocultado por tres años”, reveló Génesis Tapia.

“A partir de ello, mi respuesta fue inmediata, visitamos especialistas en gastroenterología, así llegamos a exámenes médicos mas exhaustivos para terminar descubriendo mediante tres biopsias que mi padre tenia un tumor maligno en el colon (cáncer al colon) que no solamente lo había consumido hasta llevarlo a tener 7 de hemoglobina, sino que me lo estaba arrebatando con una rapidez que en mis fuerzas humanas me era imposible detener”, explicó.

La exchica reality confesó que fueron momentos muy difíciles para su familia: “Los estragos de la enfermedad son muy dolorosos, no le deje otra opción a mi padre que traerlo conmigo a casa. A su vez , venían los finales de la universidad y un primer examen con una nota realmente perjudicial para mi beca, una vez más las fuerzas se me agotaban y cuando mis nervios ya no daban más, mi Dios comenzó la obra”.

Génesis Tapia agradeció a su esposo y a sus exparejas por no dejar de apoyarla en este difícil proceso.

“No solamente, mi gran amiga @sandra_campos83 me recomendó a un ángel como doctora @dra.priscillacampana , sino que también los padres de mis hijos @rayvhpro @marcoespinozafit y mi esposo @kikemarquez24 se unieron para levantarme , ellos me han ayudado con todo lo necesario para operar a mi padre y si yo , algunas vez lleve vida dentro de mi vientre que ahora son parte de ellos , ellos ahora me estaban devolviendo la vida con todos los esfuerzos para lograr la sanidad de mi padre”.

La modelo reveló que su padre fue operado y afortunadamente ganó la primera batalla al cáncer: “Veo esta foto y es la promesa cumplida de Dios, aunque fue duro aquellos momentos que el enemigo me graficaba la muerte de mi papá, el todopoderoso jamás me abandonó y a su forma, sigue conmigo en todo el proceso, siempre usa medios y personas para bendecirte, siempre lo diré una y mil veces, cree con todo tu ser que los tiempos de Dios son perfectos y que su obra en tu vida siempre será para bien. Por ello, te agradezco Dios mío por no permitir que suceda algo que no podría soportar. Por el amor benigno de nuestro creador, podemos decir: Le ganamos la primera batalla al cáncer!”.

