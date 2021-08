La exbailarina Génesis Tapia reveló que ya está terminando la carrera de Derecho. A través de Instagram, se mostró orgullosa por sacar una calificación excelente en uno de los cursos.

Según mostró en las stories, Génesis Tapia sacó 20 en un curso y recibió la felicitación de su profesora. “Bien hecho Génesis.. Vamos por más, bendiciones”, se lee en la imagen.

Por su parte, Génesis Tapia contó que ya está terminando la carrera universitaria y lo hará “con honores”:

“Siempre lo diré: ¿Rendirme? No conozco esa palabra, se termina la carrera con honores, señores. Curso: Derecho reales”, señaló la exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

Foto: Instagram Génesis Tapia

Génesis Tapia se graduará en 2022

En enero del 2021, Génesis Tapia realizó su primera audiencia por homicidio culposo en calidad de procuradora oficiosa. La exbailarina contó que se estaba preparando para graduarse como abogada en el año 2022

“El próximo año me recibo formalmente como abogada y mañana es mi primera audiencia por homicidio culposo en calidad de procuradora oficiosa, definitivamente ser testigo del primer litigio en el largo camino jurídico que me espera es una oportunidad increíble para mi, siento ganas de llorar, gritar y me agradezco lo fuerte que he sido en este camino para cumplir mis sueños”, explicó Génesis Tapia en ese momento.





