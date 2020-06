La actriz Vanessa Terkes estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” y no pudo evitar ser consultada sobre el posible romance entre su exesposo, George Forsyth, y la chica reality Alejandra Baigorria. Y es que recordemos que la artista insinuó que dicha “relación” sería parte de una campaña para las elecciones presidenciales 2021.

Frente a esas declaraciones, la ‘Rubia de Gamarra’ decidió responder y aclarar que ella no se prestaría para esas cosas.“George no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, manifestó.

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que Vanessa señaló que ya no desea hablar más sobre la empresaria, ni del alcalde de La Victoria. “Le deseo la felicidad a todos, lo que tú deseas se te regresa. No fue dicho de esa manera y no quiero seguir ahondando en eso, porque tú sabes que se generan titulares y cosas que me quitan tiempo, eso ya pasó. Ese tema se queda en el pasado, hace rato estoy en otros temas”, confirmó.

Por su parte, el conductor ‘Carloncho’ no dudó en preguntarle a Terkes si es que “les daba la bendición” a la combatiente y a Forsyth. “Pero es una pregunta medio morbosa. Yo le doy mi bendición a todos los que se quieran amar, pero no tiene por qué tener nada malo en contra de nadie. Lo que pasó quedó en el pasado, tengo memoria selectiva”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR