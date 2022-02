El documental “Soy Georgina” sigue dando de qué hablar, pero no por su contenido oficial, sino por lo que parece que la novia de Cristiano Ronaldo ha optado por omitir sobre sus orígenes y que familiares y personas cercanas se esmeran por sacar a la luz. Una de los secreto es, ¿cómo se conocieron sus padres? Esa historia la cuenta una amiga del papá de la influencer.

Cada vez salen más detalles de su vida, que ‘Geo’ ha evitado mencionar en la serie de Netflix, que por ciento empezó a ser una de las más vistas desde su estreno el 27 de enero. En sus seis capítulos hemos visto de cerca a la joven, de 28 años, pero lo que ha comentado su hermanastra Patricia Estela, tus tíos maternos y ahora una amiga íntima de su padre a Socialité buscan ponen en su duda la veracidad de su historia y quién es realmente ella.

La primera temporada del programa ha abierto las puertas de la casa de la modelo y empresaria, mostrando su lado más íntimo, pero hay detalles que se han desempolvado: ¿Cómo se conocieron sus padres?

¿CÓMO SE CONOCIERON LOS PADRES DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

Rosario, una amiga íntima Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, el padre Georgina, ha decidido revelar un secreto que, al parecer, la novia de Cristiano Ronaldo tuvo guardado bajo siete llaves y que incluso no se lo habría contado al jugador: ¿Cómo realmente se conocieron sus padres y a qué se dedicaba su madre?

En declaraciones exclusivas para ‘Socialité’, Rosario, reveló que la propia Georgina Rodríguez habría intentado que no saliera a la luz cómo surgió la relación de Jorge Rodríguez y Ana María Hernández. “Ella tiene miedo de que salga todo el pasado completo”, comenta, sin importarle cuál pueda ser la reacción de ‘Geo’ o cómo le puede afectarle sus declaraciones.

“Sus padres se conocieron en un club nocturno en el que la madre trabajaba (…) era un club del padre de Georgina (…) Jorge tenía un local apartado del pueblo”, cuenta Rosario.

Seguido añade que, “a pesar de estar con Jorge, el padre de Georgina ( Ana María Hernández), nunca dejó de trabajar de eso, luego se fue a Italia”.

Patria Estela, la hermanastra de Georgina, por su parte había contado que su padre mantuvo una relación paralela con la madre la novia del CR7 y que esta se formalizó con la muerte de su progenitora. Todos se fueron a vivir todos juntos hasta que su padre va a prisión.

A Georgina “nunca le faltó nada”

Georgina asegura en su documental “sabe lo que es tenerlo todo y nada”, pero la amiga de su padre pone en duda esa frase. Dijo que a pesar de que Jorge haya sido un traficante de drogas, siempre se preocupó porque no le faltara nada a su mujer, a ‘Geo’ ni a sus hermanas, echando por tierra la versión de que han tenido muchas carencias.

“(Jorge) Habrá sido narcotraficante, pero ha sido la mejor persona que yo me he echado a la cara. Ella nunca ha tenido una carencia de nada porque su padre se ha encargado de eso. Todo lo ha tenido ella. No le ha faltado nunca de nada”, finalizó.

🚨 ATENCIÓN | Una amiga íntima del padre de GEORGINA nos cuenta el pasado secreto de los padres de la novia de CRISTIANO RONALDO. ¿Por qué Georgina lo ha intentado ocultar? Mañana, a las 13:25, en #Socialité533 con @nuriasecret. pic.twitter.com/VPvMxtl7oc — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 5, 2022

UN PADRE QUE ESTUVO EN PRISIÓN

Aunque Georgina ha contado que ha vivido una bonita infancia, aunque haya sufrido carencias, su hermanastra, Patricia Estela Rodríguez, reveló en una entrevista episodios muy oscuros en la vida de su padre , Jorge Eduardo Rodríguez, y que ellas tuvieron que presenciar.

Contó que estuvo cuatro años en prisión primero en Zaragoza, después en Murcia y luego en Alicante. En una entrevista con Sábado Deluxe, relató un episodio que nunca podrá borrar de la memoria. Cuando ella tenía 14 años y ‘Geo’, 7, vieron como su padre preparaba los paquetes de droga: “Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa, un día mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes, cuando le pregunté qué era eso me dijo que eran paquetes de comida para los pobres”.