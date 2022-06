Comienzan a salir los trapitos sucios. La separación de Shakira y Gerard Piqué siguen acaparando todos los titulares de la prensa de entretenimiento. Y es que tras la supuesta infidelidad del futbolista del Barcelona con una jovencita de 20 años, se ha viralizado un video donde el jugador menosprecia la intimidad que mantenía con la cantante.

Gerard Piqué dio una entrevista a Jordi Wild hace algunos meses, y en la conversación el español dio indicios sobre los problemas que tenía con la interprete de “Te Felicito”.

Piqué prefería el fútbol a estar con Shakira

Durante la conversación, Piqué habló sobre su intimidad con la cantante, quien lo habría cuestionado por avergonzarla públicamente.

“Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid”, dijo el defensor español.

El entrevistador quedó impactado con sus palabras y contestó: “O sea, prefieres una hora con los pericos (hinchas del Espanyol) que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”.

Un poco incómodo, Piqué respondió: “Bueno, no lo creo”.

