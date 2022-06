Este sábado 4 de junio, Shakira dio a conocer el fin de su relación con el padre de sus dos hijos, Gerard Piqué tras los fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista.

Frente a este desolador momento para la intérprete de “Me Enamoré”, canción en cuyo video sale Gerard Piqué, ahora su expareja, han resurgido unas declaraciones en las que Shakira habla de la personalidad del español.

“Piqué es territorial y celoso. Le gusta tenerlo todo bajo control”, contó Shakira en una entrevista en el 2014.

Asimismo, la interprete de “Waka Waka” y “Loca” contó que Gerard Piqué no quería que grabe canciones con artistas masculinos. “Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora”, dijo para la cadena Caracol.

“Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador”, agregó en aquel entonces.

¿Por qué se separan Shakira y Piqué?

Según la prensa española, Shakira habría descubierto que el defensa del Barcelona le era infiel con otra mujer, por lo que le habría pedido que abandonara su residencia familiar. Ahora se sabe que Piqué lleva un tiempo viviendo en un departamento de soltero.

“La mujer que podría haber puesto a Piqué y Shakira al borde de la ruptura es una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como anfitriona de eventos”, publicó el medio.

