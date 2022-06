Se despachó con todo. Gian Marco Zignago sorprendió a propios y extraños al brindarle una exclusiva entrevista a Verónica Linares, a quien le confesó cómo viene llevando su vida sentimental tras la separación con su esposa Claudia Moro.

Todo se dio cuando el artista peruano, quien estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de la conocida periodista, se refirió a sus requisitos para volver a tener una relación sentimental.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el intérprete se animó a contar una curiosa anécdota que vivió hace algunos años atrás con Verónica Linares, quien le ‘choteó' una salida.

“Yo ya creo que es hora, estamos 2022, de olvidarme de este trauma que me dejó la Linares hace muchos años. Digamos que en el año 2003 o 2004 yo era un tipo muy exitoso en Estados Unidos y ella se comunicó con mi equipo de trabajo, en realidad quería conocer a Emilio Estefan y no a mí, ya me conocía”, comenzó diciendo.

“Le digo: ‘Vero vente a Miami, grabamos en mi estudio y nos vamos en mi lancha’. Ya sí, no sé cuanto. Lancha prendida, todo preparado y no llegaste nunca”, agregó Gian Marco.

En ese momento y entre risas, Verónica Linares le pidió disculpas por dicho “desplante” y le agradeció ser siempre amable con ella.

