Fuerte y claro. GianMarco sorprendió a propios y extraños al brindar una entrevista exclusiva a Carlos Orozco para su canal de Youtube, donde no pudo evitar ser consultado sobre las innumerables críticas que recibió a raíz de que varios personajes de la farándula y fanáticos lo tildaran de “creído y petulante”.

En ese sentido, el entrevistador le consultó sobre si el artista peruano siempre está dispuesto a atender a sus seguidores y tomarse fotografías.

“A veces estoy con el mood de que si y a veces no tengo ganas de mandarle un saludo a alguien. Aparte que horrible que genuinamente le mandes a alguien un saludo porque lo conoces o porque te contaron una historia bonita... pero hay días y días”, comenzó diciendo.

“La gente se olvida cuando yo me quedaba después de tocar dos horas y media en Barranco... Ahora que tuve la gira en Estados Unidos en doce ciudades, la gente me esperaba afuera del teatro haciendo cola y me preguntaban si quería firmar”, agregó.

Recordemos que hace algunos meses atrás, Víctor Yaipén causó furor en redes sociales al revelar que Gianmarco habría tenido una actitud bastante reacia al momento que le pidió una foto en el aeropuerto.

“Mis shows no duran una hora y media, duran dos horas y media y luego me quedo a firmar autógrafos tomarme fotos... Yo siento que si la gente si supiera, y no quiero dramatizar con esto, pero si supieran en el momento en el que sucede esto en mi vida... Yo he tenido mucha compasión y me callé la boca y me voy a seguir callando la boca, porque no voy a mencionar a nadie, pero me hicieron mucho daño”, finalizó diciendo.

OJO - Gianmarco sobre desplantes a sus fanáticos

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO