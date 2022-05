Magaly Medina decidió darle una fuerte lección a la cantante Giuliana Rengifo, quien ayer volvió a mencionar su amorío con el notario Alfredo Zambrano, ocurrido hace más de seis años y que nunca fue oficializado.

La presentadora de ’Magaly TV La Firme’ se dirigió directamente la cumbiambera, aconsejándole que se “compre” un poco de dignidad.

“Hay señoras que debería venderles 10 soles de dignidad para que vayan sintiéndose que valen un poco.... porque sí señora, tú, la que cantas, (tú) vales... que los hombres no te hayan valorado es porque tú no te valoras. Reconózcanse eso, le estoy haciendo una reflexión, si alguna vez a las monas con metralleta que existen nadie las valoró, y si siempre fueron las amantes, qué pena, no se desfoguen conmigo”, arremetió la ‘Urraca’.

También le lanzó otro puñal a Rengifo, dejando entrever que no sobresale por su carrera y que tiene que buscar que hablen de ella a cualquier costo.

“Yo sé que hay personas que no sobresalen por sus carreras artísticas, por su voz, por si tienen talento o no (...) Hay mujeres con tan poco dignidad que no les importan aparecer y que la gente les tilde de la A a la Z en redes sociales, son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cual, con este, con aquello”, agregó.

Magaly Medina no perdonaría infidelidad

De otro lado, la periodista de espectáculos recalcó que ella no perdonaría ninguna infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano, con quien se casó el 9 de diciembre de 2016.

“Si tú me ves, yo no soy una acá y otra en mi casa, el día que me sean infiel, yo tengo dignidad, sé lo que valgo, y si un hombre no me valora, él tiene las puertas abiertas para continuar su camino”, comentó.

