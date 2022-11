No le pasan ni una. Gian Marco Zignago se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de tener una actitud bastante prepotente con el reportero de “Amor y Fuego”, motivo por el que muchos seguidores se encuentran bastante decepcionados y no dudaron en expresar su malestar, por lo que pidieron al Grupo 5 no invite al cantante a sus próximos conciertos.

Cabe resaltar que el compositor viene siendo blanco de críticas en redes sociales, pero él hace caso omiso a ello y sigue promocionando sus conciertos. Ahora, el Grupo 5 respaldó a la figura pública con un positivo post agradeciéndole de ser parte de su show por su aniversario número 50.

A través de la cuenta oficial de Instagram del Grupo 5, diversos cibernautas expresaron su admiración por la agrupación cumbiambera, pero insistieron en no volver a invitar a Gian Marco a sus shows debido a que lo consideran una persona “con falta de humildad y soberbio”.

“Háganlo en el Nacional pero no inviten a Gianmarco, sino a Tony Succar hermoso”, “Pero no inviten a Gian Marco por malcriado”, “No inviten a ese pelado creído”, “Bien por ustedes y pésimo por GianMarco”, “Al señor Gian Marco le falta un montón de humildad, de nada sirve estar en la cima si eres muy creído”, “Siempre al lado del Grupo 5, nunca al lado de Gianmarco”, son algunos de los comentarios en redes.

