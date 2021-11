El cantante peruano Gian Marco Zignago se mostró sumamente conmovido en su último concierto en Huancayo, donde se reencontró con su público luego de mucho tiempo debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19.

Gian Marco Zignago se quebró por recibir una avalancha de críticas, tras ser tildado de creído y poco accesible a sus seguidores.

“No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente. Otros hablan de mí también. Es muy jo** estar aquí parado, es muy difícil estar aquí parado, es muy difícil hacerlo”, dijo el cantante desde Huancayo.

En ese sentido, mandó un mensaje a sus detractores y críticos. “Yo no tengo una posición, no adopto una pose. Soy lo que soy. El que quiera, que me quiera, y el que no, no pasa nada, pero nadie me quita 31 años de música en mi país. El tiempo cura todo, el tiempo habla por si solo”.

Tras ser acusado de fingido y soberbio, en junio de este año, Gianmarco decidió romper su silencio y finalmente se pronunció. Según Zignago, él siempre se muestra como es en realidad ante sus seguidores. Asimismo, resaltó que la polémica se debería a la “idealización de la gente”.

Fue la cuenta de Instarándula quien compartió estas imágenes.

