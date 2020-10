El conductor de “Esto es guerra”, Gian Piero Díaz, está muy contento de haber alcanzado un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Y es que hace tan solo hace un año y medio abrió su cuenta, sin embargo ya se ha convertido en uno de los favoritos en esta red social.

“Contento y agradecido con toda la gente que me sigue, que está allí, que le gustan las cosas que pongo. La verdad considero que no es muy entretenido comparado con lo que todo el mundo cuelga, pero sé que las personas que realmente me quieren, respetan que yo no exponga a mi familia, que no exponga mi casa o las cosas que hago con ellos", aseguró para América Espectáculos.

“No creo que yo sea influencer. Creo que el influencer tiene un perfil muy distinto al que yo puedo tener. De hecho son muy activos y yo no lo soy pero siempre es una manera de esta en contacto con el público, que sepa más o menos qué es lo que estamos haciendo”, añadió el conductor de televisión.

Gian Piero Díaz confesó que recién hace año y medio abrió una cuenta en Instagram porque era una necesidad a nivel comercial. “No me gustaba la idea pero al final descubres que es una red social que te sirve de apoyo y creo que la gente lo aprecia mucho”.

