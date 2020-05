Tepha Loza regresó a “Esto es guerra” y al momento de elegir equipo, no perdió la oportunidad de mandarle una indirecta a su expareja Pancho Rodríguez.

“Me inicié en el equipo verde pero ahorita siento que mi corazón está dividido en tres”, dijo Tepha para luego expresar su deseo de ir a los Leones pues, según ella, Pancho Rodríguez no la quería en el verde.

“A pesar que Pancho Rodríguez prácticamente llamó a Angie Arizaga... cuando estuvo Angie acá estaba haciendo así, es porque la quería en el equipo Verde”, expresó.

No obstante, Tepha aseguró que era un tema personal con Pancho: “No es necesario que haga esos gestos. No es por el lado personal, siempre lo ven por el lado personal”.

Gian Piero Díaz no perdió la oportunidad y le hizo el ‘pare’ a la competidora: “Pero si no es un tema personal, no tienes por qué decirle a Pancho qué puede hacer o qué no hacer”.

“No es eso”, le respondió Tepha Loza.

“Es que Tepha, tú te contradices (...) Pancho tiene la libertad absoluta de poder decir lo que piensa o expresarlo. Yo sí creo que de tu parte viene como un tema personal, lo sientes muy tuyo y es por eso que estás molesta”, insistió Gian Piero Díaz.

“Es válido verlo por ese lado. (Pancho) sabe lo que siento en este tipo de situaciones”, respondió Tepha.

Tepha Loza hace show en EEG- Diario Ojo

