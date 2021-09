Giancarlo Scarpati parece que no habría aprendido la lección y vuelve a estar en el ojo de la tormenta pública. Y es que esta vez, el influencer fue captado por la madrugada en las calles del distrito de Miraflores enfrentándose a un joven hasta los golpes.

El portal web de espectáculos ‘Instarándula’ fue el encargado de publicar los distintos videos grabados por los propios vecinos de la zona, donde se ve a Scarpati durante una rencilla en plena vía pública.

“Samu, el chiquito este Scarpati, hoy a las 4:30 a.m. en Miraflores estuvo peleándose. No nos dejó dormir”, escribió una usuaria.

En dicho video se logra ver como Giancarlo Scarpati enfrenta de boca a boca a un joven. Sin embargo, éste le propicia un golpe en la cara y el influencer instantáneamente agarra un parante de la calla para golpear a su contrincante.

“¿Por qué corres? Yo no me regalo, yo no cobro, yo no soy un maric**... ¿Por qué corres? Corres como un maric**”, dice Scarpati.

