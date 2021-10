¡Se encienden las alarmas! Giancarlo Scarpati parece que aún no aprende la lección, y volvió a ser protagonista de un escándalo que terminó con violencia física.

Y es que todo se habría dado el último viernes en un edificio ubicado en el distrito de San Borja, donde reside el popular personaje, y además realizó una fiesta por el cumpleaños de su amigo.

Durante esta reunión, uno de los invitados de Scarpati habría robado un celular y luego habría lanzado un bidón de agua que impactó con la ventana y terminó por romperla. Los restos de los vidrios cayeron en la casa de un señor de la tercera edad.

“Los escándalos son reincidentes. Han roto un vidrio porque se han estado peleando allá arriba y han caído en mi casa. Yo les voy a hacer una denuncia penal”, dijo el vecino de Giancarlo.

Por su parte, Scarpati salió al frente para defenderse, y acusó a un joven de haberlo golpeado cuando tan solo tiene 5 días de operado, producto de una rinoplastía que se habría realizado.

“Estoy recién operado, tengo una cirugía en la nariz que no tiene ni cinco días. Me han robado mi celular, me han tirado una bofetada, me ha roto una ventana. ¿Cómo va a bofetear en la cara a una persona recién operada? Me he podido morir, estoy harto, no aguanto más, gente de porquería que se acerca a mi vida”, expresó para las cámaras de Magaly Medina.

