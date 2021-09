La influencer Gianella Marquina sorprendió a propios y extraños al publicar imágenes de su figura tras someterse a una operación estética.

A través de Instagram, los usuarios pidieron a la hija de Melissa Klug que muestre los resultados de su “armonización” en el cuerpo.

Gianella Marquina no dudó en compartir fotos y videos de su cintura de infarto y su nueva figura. Y es que la hija de Melissa Klug se operó hace casi dos meses.

Aunque no reveló qué operación se hizo, se conoce que se trató de una armonización en los senos y varias partes del cuerpo.

En ese momento, Gianella Marquina se mostró afectada con los dolores de la operación estética: “Tuve una pésima noche, tomé pastillas, tomé desayuno, luego me dormí porque sentía que no podía más, que un camión me había pasado por encima”, dijo la influencer en julio del 2021.





