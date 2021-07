Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, utilizó sus redes sociales para comentar que no la viene pasando muy bien tras haberse sometido a una operación estética.

Y es que la joven influencer se habría sometido hace algunos días a una armonización en los senos y varias partes del cuerpo. Este proceso le estaría causando bastante dolor, incluso más de lo usual.

“Ahora como que ya estoy paseándome por mi casa, antes no podía ni levantarme sola porque me dolía mucho. Les voy a contar qué fue lo que me hice, no solo fueron las bubbies, sino unas cositas más”, dijo mediante sus historias de Instagram.

Luego de unas horas, la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’ le comentó a sus seguidores que no había podido grabar historias porque estuvo muy adolorida y tuvo que tomar varias pastillas para dormir.

“Tuve una pésima noche, tomé pastillas, tomé desayuno, luego me dormí porque sentía que no podía más, que un camión me había pasado por encima”, agregó cuando se dirigía la clínica donde se operó.

