Gianella Ydoña reapareció en televisión y brindó una entrevista exclusiva a “Magaly Tv, la firme” e hizo varias revelaciones que dejan mal parado a su expareja y padre de su hijo, Josimar Fidel.

Según narró, cuando fue a Orlando (Estados Unidos) a visitar a su hijo en agosto del 2021, el salsero le propuso retomar su romance y tener otro hijo, pese a que aún tenía una relación amorosa con María Fe Saldaña, quien en ese entonces tenía cinco meses de gestación.

“Me decía: ‘vamos a hacer otra vida acá, vamos a hacer otro bebé'. (…) Cuando yo estuve allá, ellos estaban de novios. Ellos hacían videollamadas. Ella hablaba con Josimar, con el bebe también”, señaló ‘La Protagonista’.

Se conmueve por situación de María Fe:

Tras señalar que su hijo aún siente la ausencia de María Fe, Gianella Ydoña mostró empatía por la joven madre luego que pasara su etapa de embarazo sola y en medio de presuntos escándalos de infidelidad por parte del artista.

“Josimar me ha dicho que ha sido buena chica, soy mujer y la entiendo, me conmueve un poco su situación porque no me hubiese gustado pasar por eso, gracias a Dios que yo pasé un buen embarazo, un buen parto”, señaló la joven, quien además recomendó a María Fe seguir adelante.

