El programa “Magaly tv la firme” difundió un ampay de Gianella Ydoña, expareja de Josimar, con su nuevo “protagonista”.

La ex del salsero fue captada besando apasionadamente a este joven en un conocido local de salsa y todo parece indicar que ya olvidó al padre de su hijo.

No obstante, este joven tendría pareja y un hijo de solo un año. Así lo confirmó María Fernanda Sosa, conviviente de Julio Baylón, el hombre que ahora está con Gianella Ydoña.

Esta joven, al ver las imágenes en el programa de Magaly Medina, decidió llamar. La joven comentó que ese mismo día estuvo con su pareja y le preguntó por el video que Gianella Ydoña había publicado en Instagram, donde aparece con Julio.

“Él me la negó, me dijo que estaba loca, que no tenía nada con ella, que yo estaba alucinando y que solo era una amiga con la que se grabó”, comentó.

“Me comentaron que él se fue de la discoteca con ella a dormir, no tengo pruebas”, agregó.