¡Fuertes declaraciones! Giannina Luján no dudó en arremeter contra contra Tilsa Lozano para las cámaras de “Amor y Fuego”, donde aseguró que el compromiso entre la exvengadora y Jackson Mora era totalmente armado, ya que aún no supera al ‘Loco’ Vargas.

“La gente que defiende a la gentuza... Opino ¿Sabes por qué? Porque me da la gana, porque gente hipócrita y malintencionada y mala como es ella me da igual (...) El que me da pena es Jackson, porque lo agarran como títere, es de buenos sentimientos, hasta cervecitas hemos tomado en el parque”, comenzó diciendo la modelo.

“Eso (el compromiso entre Tilsa y Jackson) es más falso que las siliconas que tengo en el pecho y lo que tiene atrás en las cuatro letras”, agregó entre risas.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que Giannina Luján confirmó que Tilsa Lozano aún no superaría a Juan Manuel Vargas, exseleccionado nacional.

“¿Qué de positivo tiene esa ‘señora’? Arma su circo porque no le queda con que más llamar la atención. Para mí sigue enamorada del ‘Loco’, porque le salió el tiro por la culata”, expresó.

“Justo lo hizo después del cumple del ‘Loco’, que casualidad. Ahora seguro se casa con un vestido morado o adornos morados. ¡El Loco jamás te amó! Acéptalo, sígueme para más tips”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO