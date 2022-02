La conductora Gigi Mitre expresó toda su desazón con la modelo Luciana Fuster, quien este lunes 21 de febrero se quebró en vivo tras ser presentada en ‘Esto es guerra’ por el bullying que según ella viene recibiendo en redes sociales tras oficializar su relación con Patricio Parodi.

Luego de escuchar las declaraciones de Luciana Fuster, la conductora de “Amor y Fuego” no pudo evitar comentar y volvió a criticar a duramente a la modelo.

“Luciana debió decir ‘he aprendido, hay gente que me juzga, no es justo, hay cosas que son verdad, hay otras no, de acá para adelante yo voy a demostrar’. No, nada. Ella salió a demostrar metralleta para acá, para allá. Ella es ‘Sor Luciana Inés de la Cruz. Todos los demás son satánicos; todos sus seguidores, también. Porque ella no necesita de seguidores, porque ella tiene su talento”, dijo Gigi en un inicio.

Asimismo, la compañera de Rodrigo González señaló que si la influencer tiene problemas de depresión su familia la debería proteger: “Vuelvo a hacer un llamado para su familia. Si ella está pidiendo un nivel de auxilio es porque necesita a su familia y a sus seres queridos. Necesita terapeuta”.

“Necesita a su gente, a sus amigos porque el Instagram no es un terapeuta, no soluciona los problemas, el Instagram lo que hace es generar más bulla, más morbo”, concluyó.

