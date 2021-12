¡Fuerte y claro! Gigi Mitre no se quedó callada y arremetió con todo contra Samahara Lobatón, quien tildó de “viejos” a ella y a Rodrigo González, por hablar de su reciente reconciliación con Youna.

“Dejen de especular tonterías, ya están viejos pero especular tonterías”, fue la frase que dijo la hija de Melissa Klug, lo cual desató la furia del popular ‘Peluchín’. “Por qué no le dices eso a las denuncias que pesan sobre ti en la comisaría antes de sacar la chaira, cariño...”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Gigi Mitre no dudó en recordarle a la joven influencer, no solo en las cirugías a las que se habría sometido para mejorar su apariencia física, sino también que su fama se la debería a su madre y no a sus logros o talentos.

“Por qué no le dices eso a tu mamá, que es la que hace que especulemos, cariño (...) Seremos maduros, pero tenemos menos cirugías que tú. En vez de estar estudiando...”, fue el fuerte mensaje de la conductora de Willax TV.

“La farándula lorcha te hace vivir una irrealidad, cuando eres un personaje que está en el medio por tu madre... Viviendo del canje y cambiándose el físico, no sabemos nada más de ti”, finalizó diciendo Rodrigo González.

