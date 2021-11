Samahara Lobatón cometió tremendo lapsus cuando fue abordada por los reporteros de ‘Amor y Fuego’, programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. Y es que la joven estaba ofuscada por las preguntas que le hacían sobre la supuesta mala relación entre Melissa Klug y ‘Youna’.

Samahara confundió la palabra “filosófico” con “fisiológico” cuando le preguntaron por las indirectas de Melissa Klug hacia el padre de su hija.

“Mi mamá siempre usa sus frases fisiológicas”, había declarado la joven en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Esto fue aprovechado por Rodrigo y Gigi para burlarse de la joven influencer.

“Cada vez que Melissa Klug está con diarrea sube a sus redes (frases)”, dijo en tono de burla Gigi Mitre. “¿Por qué no estudia, no lee? Mejor no hay que decir nada porque ahorita la ponen de Ministra de Cultura”, agregó.

Recordemos que Samahara tildó de “viejo” a Rodrigo González por opinar sobre su vida. “La madura, la pirañona, ella que tiene una diarrea mental en el aeropuerto”, comentó el popular ‘Peluchín.’

Samahara Lobatón molesta con reporteros de 'Amor y Fuego'

