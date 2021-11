¡Fuertes declaraciones! Juan Víctor Sánchez decidió declarar en exclusiva para “Amor y Fuego”, donde reveló que ya lleva más de dos semanas sin ver a la hija que comparte con Andrea San Martín. Y es que el expiloto de avión comentó que ha intentado ir a buscar a su pequeña en más de tres oportunidades, como lo estipula el régimen de visitas, pero siempre se la han negado.

“Hace dos semanas que no veo a mi hija, mi hijo también extraña mucho a su hermana. Todos extrañan a mi hija. No hay ningún documento que diga que no pueda ver o recoger a mi hija, no hay documento que la ampare. Ella está mostrando un documento de medidas de protección que salieron ya más de un mes”, comenzó diciendo.

“La primera vez fue que me dijo que yo iba a manipular a mi hija. La segunda vez que fui no encontré a nadie en la casa, la tercera vez tampoco encontré a nadie, y resulta que se la había llevado a mi hija de viaje fuera de Lima y no se me informó nada sobre eso”, agregó bastante molesto.

“Fui a recogerla el viernes, intentando nuevamente verla y de nuevo la negativa (...) Me dijo que podía entrar y cuando acepté eso, me dijo que tenía que hacerme prueba covid porque había salido ayer. Yo siempre voy a decir que la balanza está inclinada para un solo lado”, afirmó.

Sin embargo, lo que más sorprendió al público televidente, es que Juan Víctor acusó a la popular ‘ojiverde’ de maltratar físicamente a su hija Lara, y que incluso hasta tendría pruebas sobre este delito.

“Sí, eso ya está sometido en la fiscalía, ya van a revisar las pruebas pronto. No son videos, son audios y testimonios”, expresó bastante sentido.

