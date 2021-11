El enfrentamiento entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín no tiene para cuándo acabar. El expiloto se vio en la obligación de volver a denunciarla en la comisaría por presunta violencia familiar, luego de que ella no le permitiera ver a su hija desde hace varios días.

Juan Víctor argumenta que San Martín viene ejerciendo maltrato psicológico contra él y su menor hija al no respetar lo que indica el régimen de visitas que firmaron en el 2020.

“Me corresponde estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella... pero lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes por WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo Juan Víctor al programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Según sostuvo, todo el lío con la popular ‘Ojiverde’ comenzó hace una semana, cuando ella tuvo acceso a los resultados de la cámara Gesell, prueba a la que sometió a su menor hija de cuatro años para comprobar el presunto maltrato psicológico.

“Por ese tema, ella no me la permite llevar”, dijo Juan Víctor.

De otro lado, indicó que tiene el temor de llamar con insistencia a Andrea para preguntarle por su hija puesto que “se podría prestar a que me denuncie por acoso”.

