La conductora Gigi Mitre arremetió contra Ricardo Morán por decir que las madres son una “imposición” de la sociedad. Durante el programa “Amor y fuego”, dejó entrever que el productor de Yo Soy estaría intentando “lavarse las manos” ante la decisión que él tomó de tener hijos vía gestación subrogada, es decir, sin una figura materna.

“Yo tenía la esperanza de al ver la nota ‘ah, tampoco quiso decir eso, miren, la verdad no se pasen’, pero de verdad me parece de una ignorancia extrema y me sorprende de Ricardo Morán porque sí, es cierto que también ya me venía sorprendiendo con sus ideologías políticas (...) pero cada uno con su cuento, pero esto es universal: una madre es una madre. Y si tú decidiste tener a tus hijos de la forma que quisiste, pues estás en tu derecho, ya verás, tú debes de saber perfectamente cómo los vas a criar para hacerlos entender de dónde provienen, de qué forma nacieron, estás en todo tu derecho de tener la lucha por hacer registrar a tus hijos como peruanos porque tú eres el padre, eres peruano y tienen derecho, y si hay cosas administrativas que tienen que arreglar o llegar a un punto de quiebre, hasta ahí todo bien, pero decir que la madre es una imposición de la sociedad, que si no te hablan de ella... qué, no entiendo ¿tus niños o tú viven en una burbuja o van a vivir siempre?”, cuestionó.

La presentadora indicó que los niños van a crecer y van a hacer preguntas: “O sea, cuando vayan al colegio, cuando vean la tele, cuando le pregunten al primo, al amiguito, o sea, eso no es cuestión, no te quieras limpiar las manos porque fue tu decisión ser padre de esa forma y se respeta, al menos en mi opinión yo respeto, él decidió eso, algunos no están de acuerdo, otros sí, esos niños son maravillosos y estoy segura que tú les das todo el amor del mundo, pero no vengas a confundirlos ahora con el cuento, porque ese es un cuento que solamente ha salido de tu cabeza y no tiene nada que ver que la novela, que en la trama, que la que no es tu mamá es tu hermana y no sé qué, eso tú ya estás haciendo un guion y tratando de minimizar ‘ay, se pasan estos que piensan así, el Eddie Fleischman, la Gisela’”.

En ese sentido, Gigi Mitre señaló que está de acuerdo con el periodista y la ‘señito’, quienes defendieron el rol de la madre: “estoy totalmente de acuerdo con ellos, la madre no es una imposición de la sociedad, es una realidad, que unas sean buenas, unas malas, unas desnaturalizadas, unas solamente existan porque donaron, pero de que existen, existen y eso es la naturaleza universal, no tiene nada que ver si eres cerrada con tus ideas, a la antigua o conservadora”.

“Es una responsabilidad tuya el saber cómo explicarle a tus niños el hecho de que al menos en nuestra sociedad, por ahora, no es común, no es muy normal, llama la atención de que los niños no tengan una mamá y solamente tengan un papá, es tu decisión y tú sabrás cómo afrontarlo, pero decir que la madre es una imposición de la sociedad como justificar, es lamentable que una persona que yo pensaba que era una persona con criterio, con cierto sentido común (...) lo de la madre es universal, aquí, en la China y en la Conchinchina, la madre existe, la madre es una realidad, todos provenimos por naturaleza de una madre y de un padre, nos guste o no nos guste”, manifestó la compañera de Rodrigo González.

Según Gigi Mitre, la ausencia de la madre o el padre está alejado de no extrañar lo que no se conoce, ya que igualmente se hacen preguntas: “Los niños van a preguntar y es tu responsabilidad prepararte para saber cómo afrontar ese momento, pero no vengas a minimizar a la madre (...) es muy distinto a que uno no extrañe lo que no conoce, eso podría entenderse, pero de que sea una imposición, o sea, no te laves la mano, porque así como fuiste bastante responsable en decidir tener a tus bellos niños de la forma que tú quisiste (...) pero ahora soltar un mensaje a decir que la madre es una imposición, o sea, hello”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo revela que ya sabía de la separación de Keiko Fujimori

Ethel Pozo revela que ya sabía de la separación de Keiko