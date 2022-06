El productor Ricardo Morán generó controversia en las redes sociales por revelar cómo reacciona cuando uno de sus hijos le menciona la palabra “mamá”. Como se sabe, el actor tiene mellizos, Emiliano y Catalina, de 3 años de edad, quienes nacieron producto de una gestación subrogada en Estados Unidos.

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo Ricardo Morán ante la pregunta de un usuario.

Su respuesta generó diversas reacciones. Al respecto la presentadora de televisión, Gisela Valcárcel, mandó un contundente mensaje en Twitter, haciendo referencia a los comentarios de Morán.

Aunque no lo mencionó de manera directa, los seguidores de la ‘Señito’ aseguraron que se trataba de una respuesta para el productor de “Yo Soy”.

“Tener mamá es natural, venimos por una mamá sea que la conozcas o no, siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se enseña... solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar pero NO ME DIGAS QUE SI NO VEO A MI MAMÁ, no pensaré en eso”, escribió Gisela Valcárcel.

☝️ Gisela está respondiendo a lo que dijo Ricardo Morán:

«Si nunca nadie les habla de una mamá, [a Emiliano y Catalina, sus hijos subrogados] nunca preguntan por ella.»





