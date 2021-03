Durante el programa “Amor y fuego”, la conductora Gigi Mitre le envió un contundente mensaje a Alejandra Baigorria luego de la polémica reacción que la “rubia de Gamarra” tuvo con uno de sus reporteros.

Y es que según Gigi Mitre, mientras Alejandra Baigorria dice que no le afecta lo que se habla de ella, sus acciones demostrarían que sí le importa.

“Alejandra dice no, a mi no me afecta, yo estoy en otra. Claro que le afecta, si cada cosa que pasa y se dice ella lo responde y se pelea”, comentó Gigi Mitre.

“Yo no suelo responder, yo no soy de no sé qué y todo el tiempo lo hace”, agregó, por su parte, Rodrigo González.

Además, Gigi Mitre aseguró que no juzga que Alejandra Baigorria se ofenda por todo, pero le pidió que no lo oculte.

“Y no tiene nada de malo, es válido, pero no digas lo contrario (...) todo responde, me parece bien, pero que no te avergüence, cuando uno hace las cosas, no las justifiquen, sino no las hagan”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

EBT: Joselito Carrera reveló estar en aislamiento tras dar positivo a COVID-19

EBT: Joselito Carrera reveló estar en aislamiento tras dar positivo a COVID-19

TE PUEDE INTERESAR