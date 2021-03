¡Fuertes declaraciones! Aleska Zambrano, la expareja de Said Palao, decidió pronunciarse sobre la publicación que habría hecho Alejandra Baigorria en sus redes sociales defendiendo al combatiente y avalando que es un “buen padre”.

Y es que en un primer momento, la madre de la hija del popular ‘Samurai’ no quiso referirse al tema, pues aseguró que ahora es un hecho netamente legal que lo están viendo sus abogados.

“Yo ya quiero dejar el tema ahí porque estamos viendo los temas con nuestros abogados y así espero que podamos solucionarlos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la reportera de “Amor y Fuego” le recordó a la joven las palabras de la ‘Rubia de Gamarra’ hacia Said, defendiendo a capa y espada a su pareja y poniendo en tela de juicio las declaraciones de Aleska, quien señaló que Palao no estaba presente como debe ser con su pequeña.

“Bueno, así son las parejas ¿no? Las parejas tienen que apoyarse (...) No me interesa lo que ella y otras personas digan, ese es el pasado y la verdad es que no me suma en nada, así que lo dejo como es, pasado”, comentó Zambrano.

Aleska Zambrano le manda su chiquita a Alejandra Baigorria - Ojo

