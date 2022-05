Fuerte y claro. Gigi Mitre no se calló nada y cuestionó a Melissa Paredes por haber pedido la variación de la tenencia compartida a una tenencia monoparental. Y es que la conductora comentó que la modelo estaría siendo, o muy mal asesorada, o lo estaría haciendo para “molestar” a su exesposo.

“¿El papá que no vea nunca a la hija? Yo entiendo lo que quiere ella que tenga el colegio acompañada de la mamá, pero, ¿qué? ¿Que la niña no vea nunca a su papá?”, comenzó diciendo la presentadora.

Frente a ello, la abogada Lady Peña, quien estuvo como invitada en la última edición de “Amor y Fuego”, reveló que había una buena comunicación entre los padres de la pequeña.

“Por eso mismo nosotros decimos, ¿por qué esto? Si no es un tema dinerario, usted misma está diciendo que su padre no va poder estar con la niña los fines de semana por que no puede, no es que no quiera, es que no puede... Lo lógico es que ella solicite un proceso de variación de tenencia, sí judicial”, dijo.

“No entienden que es un jugador de fútbol, que no es un padre común y corriente, si el Gato acepta eso, no va a ver mañana ni nunca a su hija... A mí me parece una forma de querer jorobar, o está mal asesorada o una intención de fondo... Si no tenías rabo de paja, si según tú no hiciste nada, ¿para qué entonces aceptaste el acuerdo?”, le increpó Gigi a Melissa.

