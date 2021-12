Durante el programa “Amor y fuego” del jueves 23 de diciembre, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Dalia Durán por sus recientes declaraciones que buscan sacar a John Kelvin de la cárcel, pese a que el cantante agredió física y psicológicamente a su exesposa.

“Es una persona que defitinivamente no tiene ganas de salir adelante, que se le han prestado todas las ayudas necesarias y tiene ventaja sobre muchas mujeres que quisieran un tercio de la atención que recibió ella por su caso,que ahora, con esta actitud y con las medidas que está tomando y con las facilidades que está dando para limpiar a su agresor, pues quedan totalmente anuladas como las de una persona malagradecida, además de enferma”, dijo Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre criticó a Dalia Durán por intentar desprestigiar a todos los que la ayudaron, entre ellos su abogado: “No solamente es mentirosa, también es aprovechada y ha levantado la indignación de todas las mujeres, madres y no madres, porque a todas nos da colera lo que has hecho tú, y si tú te quieres hundir y quieres hacer ver que la víctima y que porque yo soy madre, ese será muy tu problema”.

“Pero no involucres a terceros, no le tomes el pelo a la justicia, no vengas a jugar ahora haciéndote el plan de la víctima, eres una mentirosa y eres una aprovechada, así que ese discurso tuyo de manipulación para otro lado”, agregó Gigi Mitre.

La conductora lamentó que terceras personas se hayan visto afectadas con la nueva versión de Dalia Durán: “Se le dio toda la oportunidad y no solamente eso -porque ella si quiere ya pues, en su interior, como está mal lo perdona- no, ella embarra al abogado, dice que es un mentiroso, que la obligaron a decir, que la han manipulado (...) no solamente se embarra a ella misma, sino que embarra al resto”.

“Te portas como una malagradecida con toda la gente, hundes a todo tu entorno y salvas al que debería quedarse refundido ahí por lo que ha hecho, porque hoy te lo ha hecho a ti, mañana se lo va a hacer a otra, porque si su rehabilitación es como la tuya, ya sabemos qué nos espera con John Kelvin suelto”, concluyó Rodrigo González.

Willax - Rodrigo González sobre Dalia Durán - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

